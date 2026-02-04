Достижения.рф

В тихом якутском селе Танда произошла трагедия

В якутском селе Танда сгорел до тла детский сад
Фото: iStock/wirot pathi

В ночь с 3 на 4 февраля в селе Танда Усть-Алданского района Якутии полностью сгорел деревянный детский сад №28.



По информации прокуратуры региона, огонь охватил здание, и оно уничтожено дотла. К счастью, пострадавших нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому инциденту. Внимание уделяют правам 26 детей, которые посещали учреждение.

Дарья Осипова

