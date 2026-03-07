Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
Жители России все чаще выбирают покупку букетов через интернет-магазины с возможностью доставки. Уточняется, что этот тренд продолжает набирать популярность.
Согласно исследованию, в преддверии Международного женского дня 2026 года 78% всех покупок в цветочных магазинах были сделаны онлайн, тогда как в обычных магазинах доля составила 22%. Для сравнения, годом ранее доля онлайн-покупок была 73%, а офлайн — 27%.
