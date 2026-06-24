Москвич «плохо относился» к эскортнице и навлек на себя гнев ее парня

24 июня 2026, 15:17

В Краснодаре друзья эскортницы избили москвича и украли у него 820 тысяч рублей

Фото: iStock/Motortion

В Краснодаре трое мужчин в медицинских масках избили москвича на съемной квартире и похитили у него 820 тысяч рублей. Об этом сообщают телеграм-каналы.