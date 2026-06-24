Москвич «плохо относился» к эскортнице и навлек на себя гнев ее парня
В Краснодаре трое мужчин в медицинских масках избили москвича на съемной квартире и похитили у него 820 тысяч рублей. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Пострадавший открыл дверь, узнав пришедших. Незваные гости повалили его на пол, избили и сломали нос. Они объяснили, что пришли за расплатой за «плохое отношение» мужчины к их знакомой из эскорта. Молодые люди угрожали ему ножом и заставили назвать пароль от банковского приложения, после чего перевели деньги на свою карту.
Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались 19-летний возлюбленный эскортницы и двое его друзей. Похищенные средства они успели потратить в развлекательных заведениях и направить на погашение долгов.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Разбой», их отправили под арест.
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