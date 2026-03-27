Надежда найти двух мальчиков, пропавших в Ульяновске, пока не оправдалась
Поиски двух подростков, пропавших при переходе через Волгу по льду, пока не принесли результатов. Водолазы приостановили работу до 27 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Мальчики 2011 года рождения исчезли в ночь на 23 марта. В Ульяновске поиски ребят ведутся уже который день подряд. В операциях участвуют спасатели МЧС, следователи, полиция, волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители.
Со слов матери одного из исчезнувших подростков, они пошли пешком по льду от Нижней террасы в сторону Ленинского района. Квадрокоптер отследил путь несовершеннолетних по следам на снегу — примерно в 300 метрах от правого берега Волги следы обрываются. В этом месте на реке начинаются промоины.
Есть версия, что мальчики провалились под лёд. Водолазы приступили к погружениям 26 марта, но безрезультатно. Вчера вечером работу приостановили, однако 27 марта специалисты вновь продолжат проверку участка реки, где был запеленгован последний сигнал от подростков.
