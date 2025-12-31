Один человек погиб и 30 ранены в результате столкновения поездов в Перу
Вблизи перуанского города Мачу‑Пикчу столкнулись два поезда, направлявшихся в этот населённый пункт. Об этом пишет La Republica.
В результате происшествия погиб 61-летний машинист Роберто Карденас Лоайза . Число пострадавших составило не менее 30 человек.
Всех раненых оперативно эвакуировали в город Куско, где их разместили в местных медицинских учреждениях для оказания необходимой помощи.
На данный момент причины катастрофы остаются невыясненными. Расследование инцидента ведут представители местных правоохранительных органов.
