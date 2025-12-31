В Германии преступники пошли на хитрость, чтобы ограбить банк

31 декабря 2025, 05:44

Bild: в Германии преступники ограбили банк на 34 млн евро

Фото: iStock/Supersmario

В немецком городе Гельзенкирхен произошло дерзкое ограбление хранилища банка Sparkasse. Злоумышленники похитили деньги и ценности на сумму 34 миллиона евро, передаёт Bild.





Преступники проделали крупное отверстие в стене банковского офиса, получив прямой доступ к хранилищу. После этого они вскрыли сейфы, забрали всё ценное и скрылись с места преступления.



«По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 миллиона евро — если все ячейки были ограблены и, соответственно, заполнены», — пишет Bild.