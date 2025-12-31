В Германии преступники пошли на хитрость, чтобы ограбить банк
В немецком городе Гельзенкирхен произошло дерзкое ограбление хранилища банка Sparkasse. Злоумышленники похитили деньги и ценности на сумму 34 миллиона евро, передаёт Bild.
Преступники проделали крупное отверстие в стене банковского офиса, получив прямой доступ к хранилищу. После этого они вскрыли сейфы, забрали всё ценное и скрылись с места преступления.
«По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 миллиона евро — если все ячейки были ограблены и, соответственно, заполнены», — пишет Bild.Хранилище банка вмещает около 3 300 сейфов различных размеров, которые арендовали в общей сложности 2 700 клиентов. Отдельные граждане пользовались несколькими ячейками одновременно. Каждая из них была застрахована на сумму до 10,3 тысячи евро.
С понедельника у закрытого отделения банка собираются недовольные клиенты. Пострадавшие требуют предоставить полную информацию о произошедшем и разъяснить порядок получения компенсаций. Для предотвращения эскалации конфликта на месте дежурит полиция.