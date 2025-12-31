Достижения.рф

Мать и дочь умерли после рождественского ужина в Италии

Фото: iStock/gorodenkoff

В итальянском городе Пьетракателла женщина и её 15‑летняя дочь умерли после праздничного рождественского ужина. Об этом проинформировало агентство ANSA.



По предварительным данным, причиной мог стать случай пищевого отравления. Отец семейства в тяжёлом состоянии остаётся в реанимации.

Согласно информации полиции города Кампобассо, девочка скончалась в ночь на 27 декабря, а её мать — на следующие сутки. В настоящее время ведётся расследование, однако правоохранительные органы запретили раскрывать результаты вскрытия.

Как сообщает издание, семья дважды обращалась в отделение неотложной помощи. Несмотря на наличие характерных симптомов и предварительный диагноз «пищевое отравление», всех троих пациентов после осмотра отправили домой.

Следователи считают, что смерть матери и дочки могла наступить после употребления блюда из устриц, которое подавали во время праздничного застолья.

Александр Огарёв

