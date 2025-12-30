Леопард набросился на собиравшую корм женщину и утащил ее в лесную чащу

30 декабря 2025, 07:16

В индийском штате Уттаракханд леопард растерзал собиравшую в лесу корм женщину

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

Трагическое происшествие случилось в индийском штате Уттаракханд, где леопард набросился на 35-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ETV Bharat.





Согласно материалу, 26 декабря женщина по имени Хема Деви отправилась в лес в округе Найнитал, чтобы собрать корм для скота. Неожиданно из чащи выпрыгнул леопард, который охотился на этой территории, и кинулся в сторону своей будущей жертвы.



