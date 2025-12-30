Леопард набросился на собиравшую корм женщину и утащил ее в лесную чащу
В индийском штате Уттаракханд леопард растерзал собиравшую в лесу корм женщину
Трагическое происшествие случилось в индийском штате Уттаракханд, где леопард набросился на 35-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ETV Bharat.
Согласно материалу, 26 декабря женщина по имени Хема Деви отправилась в лес в округе Найнитал, чтобы собрать корм для скота. Неожиданно из чащи выпрыгнул леопард, который охотился на этой территории, и кинулся в сторону своей будущей жертвы.
Деви сопротивлялась изо всех сил: кидала в животное камни, пытаясь отогнать хищника, и очень громко кричала. На зов женщины прибежал ее зять. Он делал все возможное, чтобы переключить внимание зверя на себя, но безуспешно. Леопард схватил Деви и утащил ее в джунгли.
Позднее родственникам удалось обнаружить пострадавшую в зарослях, однако спасти её было уже невозможно.
Местные власти поручили лесному департаменту выследить и поймать опасное животное. Возле деревни установили клетку-ловушку с приманкой, а сотрудники ведомства начали активное патрулирование территории.
Семье погибшей выплатили компенсацию в размере одного миллиона индийских рупий (около 865 тысяч рублей).