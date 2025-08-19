Россиянка «похоронила» мужа, сидевшего за убийство, ради соцвыплат
Во Владикавказе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в незаконном получении пенсии по случаю потери кормильца. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, выплаты назначались на основании фиктивной справки о смерти её супруга.
Согласно информации ведомства, в 2014 году женщина предоставила в отделение Пенсионного фонда документы, включая справку о смерти мужа, выданную администрацией одного из сёл Южной Осетии. На этом основании ей и трём несовершеннолетним детям была назначена страховая пенсия по потере кормильца.
В ходе проверки правоохранительными органами было установлено, что супруг заявительницы на самом деле был жив. На момент оформления пенсии и в последующие годы он отбывал наказание в колонии на Ставрополье за совершение преступления. Общая сумма полученных незаконных выплат превысила 2,5 миллиона рублей.
Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве. Проводится расследование на наличие соучастников.
