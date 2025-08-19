Россиянка «похоронила» мужа, сидевшего за убийство, ради соцвыплат

19 августа 2025, 19:10

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с пенсионными выплатами

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Во Владикавказе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в незаконном получении пенсии по случаю потери кормильца. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, выплаты назначались на основании фиктивной справки о смерти её супруга.