Пара рассказала о неожиданных результатах трехмесячного отказа от секса
Пара отказалась от секса на три месяца и обнаружила улучшение отношений
Британская пара Скотт и Мария, 42 и 35 лет, добровольно отказалась от сексуальной близости на три месяца, что привело к улучшению взаимопонимания и качества отношений. Результатами эксперимента они поделились с The Guardian.
Скотт и Мария приняли решение о трехмесячном воздержании после того, как разные подходы к интимной жизни стали вызывать напряжение в отношениях. Мужчина, ранее перенесший тяжелую болезнь и 15-летний период без секса, видел в близости способ самореализации, тогда как женщина с работой и материнскими обязанностями нуждалась в более осознанном подходе.
«Я был разочарован тем, что мои потребности не удовлетворялись», — признался Скотт.
Мария объяснила, что предложила паузу для восстановления эмоционального баланса:
«Когда дочь была у отца, мы изучали тантру, но такой секс заставлял меня чувствовать себя опустошенной».
Во время перерыва пара сосредоточилась на несексуальной близости: дыхательных практиках, тактильном контакте без снятия одежды и глубоком общении.
Результатом стал качественно новый уровень отношений.
«Мы стали больше общаться до, во время и после секса. Осознанное согласие позволяет чувствовать более тесную связь», — отметила Мария.
Скотт добавил, что научился уважать границы партнерши, а их интимная жизнь стала более гармоничной.