Пара рассказала о неожиданных результатах трехмесячного отказа от секса

09 сентября 2025, 05:53

Пара отказалась от секса на три месяца и обнаружила улучшение отношений

Фото Istock/:fizkes

Британская пара Скотт и Мария, 42 и 35 лет, добровольно отказалась от сексуальной близости на три месяца, что привело к улучшению взаимопонимания и качества отношений. Результатами эксперимента они поделились с The Guardian.





Скотт и Мария приняли решение о трехмесячном воздержании после того, как разные подходы к интимной жизни стали вызывать напряжение в отношениях. Мужчина, ранее перенесший тяжелую болезнь и 15-летний период без секса, видел в близости способ самореализации, тогда как женщина с работой и материнскими обязанностями нуждалась в более осознанном подходе.





«Я был разочарован тем, что мои потребности не удовлетворялись», — признался Скотт.

«Когда дочь была у отца, мы изучали тантру, но такой секс заставлял меня чувствовать себя опустошенной».

«Мы стали больше общаться до, во время и после секса. Осознанное согласие позволяет чувствовать более тесную связь», — отметила Мария.