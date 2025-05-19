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Россия ведет диалог о возобновлении полетов в другие страны

Глава Росавиации Ядров: многие страны готовы возобновить авиасообщение с РФ
Фото: iStock/dongfang zhao

Фото: iStock/dongfang zhao

Авиационные власти ряда стран выразили готовность восстановить авиасообщение с Россией, переговоры по этому вопросу ведутся с Росавиацией. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.
Ядров уточнил, что совместная работа с МИД, Минтрансом и Минэкономразвития направлена на поэтапное возобновление международных рейсов. Этим вопросом активно занимаются.

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«Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — подтвердил руководитель Росавиации.
Российские авиакомпании, конечно, требуют гарантий отсутствия санкционных ограничений и хорошего обслуживания воздушных судов.

В настоящее время прямые рейсы из России доступны в 38 стран, причем 17 из них обслуживаются как отечественными, так и иностранными авиакомпаниями.

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#переговоры
#страны
Трамп ответил на новость о диагностированном у Байдена раке простаты
Трамп опечален новостями о раке простаты у Байдена и желает ему выздоровления
19 мая 2025, 03:30

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с сообщениями о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты и пожелал ему скорейшего выздоровления.
В своем посте в социальной сети Truth Social он, вместе с супругой Меланией Трамп, направил семье Байдена теплые пожелания, подчеркнув надежду на успешное лечение.

«Меланья и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (Байден) и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.
В пятницу (16 мая) у Байдена нашли метастазы в кости и диагностировали рак. Ранее сообщалось, что заболевание 82-летнего политика должно поддаться терапии, и есть надежда на успех в лечении.

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«Увлеченно душат сами себя»: Пушков указал на самонадеянность Европы и ее планов по новым санкциям против РФ
Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли и душить себя
19 мая 2025, 03:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европейские страны продолжают совершать одни и те же ошибки, рассчитывая, что новые санкции смогут «задушить» Россию. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
По его мнению, политика Парижа, Лондона и Берлина основана не на анализе реальности, а на самонадеянности, игнорирующей итоги трёхлетнего противостояния.

Пушков напомнил, что в 2023 году министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал поставить российскую экономику «на колени», но спустя два года результаты противоположны.

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«Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику», — указал на схожесть действий Пушков.
Он также отметил, что санкции ударили по самим инициаторам: экономики Франции и Великобритании, ранее входившие в топ-5 мировых рейтингов, теперь едва удерживаются в первой десятке.

«Они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти. (...) Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — подвел итог политик.
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#европа
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#telegram
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«Невозможно вмешаться, только вляпаться»: Захарова ответила на слова Румынии о «вмешательстве РФ» в выборы
Захарова: В выборы президента Румынии невозможно вмешаться, зато можно вляпаться
19 мая 2025, 01:24

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Румынии о предполагаемом вмешательстве Москвы во второй тур президентских выборов.
Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня выдвинул обвинения в адрес России, заявив о «признаках иностранного вмешательства» и «кампании фейковых новостей» в ходе голосования.

По словам Захаровой, подобные утверждения лишены доказательств, а сама избирательная кампания в Румынии вызывает вопросы.

«Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть», — обозначила она.
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США отменили безвизовый режим с Румынией до его вступления в силу
Захарова посоветовала румынской стороне заняться «отмыванием» самих себя, а не обвинять другие страны.

«Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», —— подчеркнула представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

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#мид
#страны
#мария захарова
#мид рф
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Эстония обвинила Россию в якобы задержании нефтяного танкера
Эстония обвинила Россию в якобы задержании нефтяного танкера Green Admire
18 мая 2025, 22:22

Фото: istockphoto/diegograndi

Эстонские власти обвинили Россию в якобы задержании нефтяного танкера Green Admire под флагом Либерии. Как уточнила телерадиокомпания ERR со ссылкой на дептранс Эстонии, доказательств нет. Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.
«Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping», — сказано в материале.
Кто именно произвел приписываемые России действия не уточняется. По информации СМИ, судно следовало к северной части Финского залива, а после предполагаемой остановки двинулось к острову Готланд. По утверждению журналистов, сейчас танкер на якоре рядом с Готландом, а по данным сервиса Marinetraffic — в Финском заливе.

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#мир
#россия
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#танкер
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«Это неприемлемо»: Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнической кампании против Венгрии
Орбан: Будапешт считает неприемлемыми клеветническую кампанию Украины о Венгрии
17 мая 2025, 23:02

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию. Об этом Орбан сообщил после встречи с генсеком альянса на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.
Орбан призвал Рютте повлиять на Киев, чтобы прекратить «клеветнические акции», и подчеркнул, что Венгрия готовит закон против иностранного финансирования политических партий и СМИ.

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«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. (...) Необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила», — передает его слова телеканал TV2.
Орбан также раскритиковал Украину за попытки дискредитировать Будапешт вместо улучшения отношений с ним, несмотря на стремление вступить в ЕС.

«Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача — обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии», — подчеркнул премьер-министр.
Он связал текущий скандал о шпионаже с взаимодействием венгерской оппозиции, украинских спецслужб и «денег из Брюсселя и от Сороса», направленным на ускоренное принятие Киева в Евросоюз.

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