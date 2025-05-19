Россия ведет диалог о возобновлении полетов в другие страны

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Авиационные власти ряда стран выразили готовность восстановить авиасообщение с Россией, переговоры по этому вопросу ведутся с Росавиацией. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.
Ядров уточнил, что совместная работа с МИД, Минтрансом и Минэкономразвития направлена на поэтапное возобновление международных рейсов. Этим вопросом активно занимаются.
В настоящее время прямые рейсы из России доступны в 38 стран, причем 17 из них обслуживаются как отечественными, так и иностранными авиакомпаниями.
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«Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — подтвердил руководитель Росавиации.Российские авиакомпании, конечно, требуют гарантий отсутствия санкционных ограничений и хорошего обслуживания воздушных судов.
В настоящее время прямые рейсы из России доступны в 38 стран, причем 17 из них обслуживаются как отечественными, так и иностранными авиакомпаниями.
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Мария Моисеева