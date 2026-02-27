Юрист назвал россиянам три простых правила, которые защитят от мошенников
Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Денис Талызин назвал три простых правила, которые помогут россиянам не попасться на уловки мошенников. Его слова передает РИА Новости.
Согласно материалу, злоумышленники всегда рассчитывают на то, что жертва начнёт паниковать и действовать по их алгоритму. Поэтому первое правило — получив подозрительное сообщение, не торопиться, а мысленно досчитать до 20 и подумать, как перепроверить информацию.
Второе правило — никогда не сообщать личные данные и банковские реквизиты незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Сотрудники полиции, банков пенсионного фонда и налоговой службы никогда не запрашивают такую информацию по телефону.
Третьей ошибкой многих россиян является готовность переходить по ссылкам от неизвестных абонентов или организаций. Талызин предупредил, что любые предложения получить что-то бесплатно от незнакомцев (например, скачать дорогую программу) всегда заканчиваются потерей денег.
Читайте также: