Юрист назвал россиянам три простых правила, которые защитят от мошенников

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Денис Талызин назвал три простых правила, которые помогут россиянам не попасться на уловки мошенников. Его слова передает РИА Новости.



Согласно материалу, злоумышленники всегда рассчитывают на то, что жертва начнёт паниковать и действовать по их алгоритму. Поэтому первое правило — получив подозрительное сообщение, не торопиться, а мысленно досчитать до 20 и подумать, как перепроверить информацию.

Второе правило — никогда не сообщать личные данные и банковские реквизиты незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Сотрудники полиции, банков пенсионного фонда и налоговой службы никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Третьей ошибкой многих россиян является готовность переходить по ссылкам от неизвестных абонентов или организаций. Талызин предупредил, что любые предложения получить что-то бесплатно от незнакомцев (например, скачать дорогую программу) всегда заканчиваются потерей денег.

