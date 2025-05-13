Мошенники, начав с «замены счётчика», обманули жителя Дмитрова на 5 млн рублей

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Если неизвестные звонят и сообщают о бесплатной замене счётчика, это могут быть мошенники. Об этом предупредили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Там привели пример инцидента, который произошёл в апреле. 72-летнему жителю Дмитрова в мессенджере поступил звонок от человека, который представился сотрудником Энергосбыта. Он сообщил о предстоящей плановой замене электросчётчиков и спросил, в какой день пенсионеру будет удобно это сделать.
Потерпевший снял сбережения со счетов в банках и по инструкции осуществил несколько переводов на так называемый «безопасный» счёт. Общая сумма составила 1 млн 345 тыс. рублей.
Так называемая «старший инспектор» подтвердила, что операция прошла успешно, и теперь похитить деньги невозможно.
Через три дня жителю Дмитрова позвонил якобы сотрудник органов безопасности. Он сообщил, что автомобиль мужчины выставлен на продажу и в подтверждение прислал договор купли-продажи. Чтобы спасти машину, её нужно срочно продать самому.
Полученные от продажи машины деньги на сумму 1 млн 800 тыс. рублей и ещё 390 тыс. с другого счета также были зачислены на некий «безопасный» счет. После нужно было оплатить 13% пошлины от суммы предполагаемого ущерба, для чего мужчина занял ещё 1 млн рублей у родственников.
Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установление всех обстоятельств преступления контролирует Дмитровская городская прокуратура.
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«Затем звонивший отправил в чате сообщение о времени прихода мастера с указанием номера очереди. Мужчина должен был продиктовать поступивший код подтверждения. Когда он это сделал, то услышал фразу «оформляйте документы», и разговор прекратился. Потерпевший заподозрил, что мошенники выудили у него секретный код для смены пароля к личному кабинету сайта госуслуг», – рассказали в надзорном ведомстве.Догадки пенсионера подтвердило следующее сообщение о том, что его данные попали к мошенникам, и ему нужно срочно перезвонить по указанному номеру. Набирая его, мужчина не догадывался, что продолжит общаться с аферистами.
«Ему ответила девушка, которая представилась старшим инспектором Росфинмониторинга. Она пояснила, что аферисты получили его паспортные данные, оформили доверенность на неизвестного и пытаются взять кредиты. Эти действия пресечены, но необходимо создать новый «безопасный» счёт и перевести на него все имеющиеся деньги», – отметили в подмосковной прокуратуре.Далее мнимая сотрудница отправила два файла, в одном из которых были указаны этапы процедуры обновления Единого балансового счета. В другом была информация о номере сейфовой ячейки и необходимой к зачислению сумме.
Потерпевший снял сбережения со счетов в банках и по инструкции осуществил несколько переводов на так называемый «безопасный» счёт. Общая сумма составила 1 млн 345 тыс. рублей.
Так называемая «старший инспектор» подтвердила, что операция прошла успешно, и теперь похитить деньги невозможно.
Через три дня жителю Дмитрова позвонил якобы сотрудник органов безопасности. Он сообщил, что автомобиль мужчины выставлен на продажу и в подтверждение прислал договор купли-продажи. Чтобы спасти машину, её нужно срочно продать самому.
Полученные от продажи машины деньги на сумму 1 млн 800 тыс. рублей и ещё 390 тыс. с другого счета также были зачислены на некий «безопасный» счет. После нужно было оплатить 13% пошлины от суммы предполагаемого ущерба, для чего мужчина занял ещё 1 млн рублей у родственников.
Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установление всех обстоятельств преступления контролирует Дмитровская городская прокуратура.
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Лора Луганская