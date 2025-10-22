Мошенники стали продавать фальшивые билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

22 октября 2025, 04:02

Мошенники продают билеты на спектакль «Кабала святош» с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

Николай Цискаридзе (Фото: Instagram* @tsiskaridzenikolay)

Мошенники начали предлагать билеты на спектакль «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе в МХТ имени Чехова. Они используют поддельные сайты, на которых ставят огромные цены. Об этом пишет РИА Новости.





Поддельные сайты, маскирующиеся под официальную страницу театра, требуют от покупателей вводить персональные данные и реквизиты банковских карт. После оплаты пользователям обещают отправить электронные билеты. Однако это ложь.



Премьера спектакля «Кабала святош» состоялась 4 сентября под руководством режиссера Юрия Квятковского. На официальном сайте МХТ имени Чехова все билеты на ноябрь и декабрь уже распроданы.



