Мошенники стали продавать фальшивые билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей
Мошенники продают билеты на спектакль «Кабала святош» с Цискаридзе за 300 тысяч рублей
Мошенники начали предлагать билеты на спектакль «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе в МХТ имени Чехова. Они используют поддельные сайты, на которых ставят огромные цены. Об этом пишет РИА Новости.
Поддельные сайты, маскирующиеся под официальную страницу театра, требуют от покупателей вводить персональные данные и реквизиты банковских карт. После оплаты пользователям обещают отправить электронные билеты. Однако это ложь.
Премьера спектакля «Кабала святош» состоялась 4 сентября под руководством режиссера Юрия Квятковского. На официальном сайте МХТ имени Чехова все билеты на ноябрь и декабрь уже распроданы.
«Это был крайний срок»: Симоньян вышла на связь после первой химиотерапии и развеяла мифы о своем диагнозе
В театральной кассе объяснили, что места на спектакль «Кабала святош» необходимо приобретать в первый день продаж. Он очень востребован.
Стоимость билетов, которые «продают» аферисты, достигает 306 тысяч рублей. Это значительно превышает официальные цены театра, где самое дорогое место на «Кабала святош» на декабрь стоило 70 тысяч рублей.