В Ирландии начались массовые протесты после изнасилования мигрантом 10-летней девочки

22 октября 2025, 03:09

В ирландском Дублине начались протесты из-за изнасилования мигрантом 10-летней девочки

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дублине вспыхнули массовые беспорядки после изнасилования десятилетней девочки мигрантом из Африки в лагере для беженцев. Около тысячи протестующих собрались у отеля Citywest, используемого для размещения лиц, ищущих убежища. Об этом пишет издание Irish Independent.





Полиция вынуждена применять слезоточивый газ в попытке разогнать толпу.



Демонстранты, выкрикивающие антимигрантские лозунги, бросают в полицейских петардами и стеклянными бутылками. Отмечается, что несколько людей подожгли служебный автомобиль правоохранительных органов.



