В Ирландии начались массовые протесты после изнасилования мигрантом 10-летней девочки
В Дублине вспыхнули массовые беспорядки после изнасилования десятилетней девочки мигрантом из Африки в лагере для беженцев. Около тысячи протестующих собрались у отеля Citywest, используемого для размещения лиц, ищущих убежища. Об этом пишет издание Irish Independent.
Полиция вынуждена применять слезоточивый газ в попытке разогнать толпу.
Демонстранты, выкрикивающие антимигрантские лозунги, бросают в полицейских петардами и стеклянными бутылками. Отмечается, что несколько людей подожгли служебный автомобиль правоохранительных органов.
Предварительно, подозреваемый в изнасиловании ребенка является арабоязычным мигрантом из Африки. Сейчас его задержали. Ранее в отношении этого мужчины уже принималось решение о выдворении из страны, однако он сумел остаться в Великобритании.
Свое преступление насильник совершил на территории центра для мигрантов, где проживал. Известно, что пострадавшая девочка находилась под государственной опекой. Причину, по которой причине она оказалась в лагере для беженцев, пока не выяснили.