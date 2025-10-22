В Анапе два умирающих дельфиненка выбросились на берег моря, один из них не выжил
На побережье в Анапе выбросились два детеныша дельфина-белобочки. К сожалению, один из них погиб. Об этом сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
В распоряжение агентства попали кадры происходящего. На них видно, что дельфинята оказались на мели в полуживом состоянии. Люди переместили их к берегу, поскольку водоросли мешали детенышам дышать.
«Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб», — уточнила Татьяна Белей.
Специалисты предполагают, что животные могли заплыть на мель, но затем водоросли, принесенные штормом, помешали им вернуться в море. Один из малышей, вероятно, погиб от удушья, когда ему заблокировало дыхало.
На месте происшествия работают волонтеры, пытающиеся спасти выжившего дельфиненка.
Отмечается, что в последнее время случаи выброса дельфинов на берег участились. Это может быть связано с ухудшением экологической обстановки в акватории Черного моря.