В Анапе два умирающих дельфиненка выбросились на берег моря, один из них не выжил

22 октября 2025, 00:28

Фото: iStock/NaluPhoto

На побережье в Анапе выбросились два детеныша дельфина-белобочки. К сожалению, один из них погиб. Об этом сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.





В распоряжение агентства попали кадры происходящего. На них видно, что дельфинята оказались на мели в полуживом состоянии. Люди переместили их к берегу, поскольку водоросли мешали детенышам дышать.





«Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб», — уточнила Татьяна Белей.