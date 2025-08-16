Треть зумеров не готова терпеть рутину ради денег и работы
30% российских зумеров не готовы мириться с рутинными задачами ради карьеры, а 36% считают обязательным навыком работы с ИИ, показал августовский опрос VK Education среди 1,2 тыс. респондентов.
Исследование выявило три ключевых требования к работе будущего: умение взаимодействовать с искусственным интеллектом (36%), этичная и уважительная среда (28%), а также акцент на креатив вместо рутины (26%). При этом 29% опрошенных категорически отвергают токсичную атмосферу, а 26% — устаревшие методы управления.
Концепция непрерывного обучения получила поддержку 85% респондентов: для 30% это базовая потребность, ещё 39% готовы учиться при необходимости. Лишь 16% считают lifelong learning переоценённым трендом. Портрет идеального специалиста, по мнению зумеров, включает высшее образование с постоянным развитием (21%), отказ от зацикленности на одной специальности (19%) и инициативность (14%).
При поиске работы 35% молодёжи ориентируются на адекватные условия труда, не ожидая «идеальной» вакансии. Каждый четвёртый (25%) готов к дополнительному обучению ради карьеры, а 28% учитывают профессиональный опыт друзей.
