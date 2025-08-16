Треть зумеров не готова терпеть рутину ради денег и работы

16 августа 2025, 05:04

Фото: Istock/Inside Creative House

30% российских зумеров не готовы мириться с рутинными задачами ради карьеры, а 36% считают обязательным навыком работы с ИИ, показал августовский опрос VK Education среди 1,2 тыс. респондентов.