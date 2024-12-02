В Королёве поймали курьера телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, неизвестные позвонили 78-летней жительнице Королёва и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Комитета банковского надзора, убедили её обналичить сбережения и передать их курьеру. Передав деньги, женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские смогли установить личность курьера и задержали около одного из домов после совершения аналогичного преступления. При задержанном обнаружили 1,2 млн рублей.
Молодой человек рассказал, что устроился курьером через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета, оставляя себе по полтора процента от каждой суммы.
Сейчас полиция разыскивает остальных членов банды.
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