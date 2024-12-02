В Королёве поймали курьера телефонных мошенников

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина случайно выпала из окна третьего этажа после ссоры с супругом, вернувшимся со спецоперации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — говорится в сообщении.

Женщину экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Они умерла. При этом мужчина получил различные травмы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится под присмотром врачей.В настоящее время следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего.Читайте также: