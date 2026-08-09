Повозка с лошадью влетела в авто с портретом Достоевского

09 августа 2026, 00:56

В Петербурге повозка с лошадью врезалась в припаркованную «Газель»

Фото: iStock/Pavel1964

В Санкт-Петербурге запряженная лошадью повозка влетела в припаркованную «Газель». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.