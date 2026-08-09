Повозка с лошадью влетела в авто с портретом Достоевского
В Санкт-Петербурге запряженная лошадью повозка влетела в припаркованную «Газель». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, все произошло около 17:00 на Невском проспекте. Предварительно, лошадь занесло во время движения, после чего она врезалась «Газель», которая стояла возле тротуара. На кузове автомобиля можно заметить плакат с портретом писателя Федора Достоевского.
Уточняется, что девушка-кучер и животное не получили травм. После аварии они остались на месте, чтобы дождаться правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, включая двоих детей.
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