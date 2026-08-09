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Московский аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Домодедово выполняет рейсы по согласованию
Фото: iStock/Oleg Elkov

Московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представить Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.



По его словам, авиагавань продолжает работу, но принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Соответствующее решение приняли для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве отметили, что в связи с этими мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам порекомендовали уточнять статус своего самолета через онлайн-табло. ​Точная причина введения ограничений, а ​также сроки их отмены не называются.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета. Предварительно, причиной стало столкновение с птицей.

Лидия Пономарева

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