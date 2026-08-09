Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представить Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, авиагавань продолжает работу, но принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Соответствующее решение приняли для обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве отметили, что в связи с этими мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам порекомендовали уточнять статус своего самолета через онлайн-табло. Точная причина введения ограничений, а также сроки их отмены не называются.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вылета сразу после взлета. Предварительно, причиной стало столкновение с птицей.
Читайте также: