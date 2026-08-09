Десятки людей спасли из горящей многоэтажки в российском городе

09 августа 2026, 01:38

42 человек спасли из горящего дома на северо-западе Петербурга

Фото: iStock/SergeyToronto

Спасатели вывели 42 человек, включая четырех детей, из горящего 16-этажного жилого дома на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.