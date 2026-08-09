Десятки людей спасли из горящей многоэтажки в российском городе
Спасатели вывели 42 человек, включая четырех детей, из горящего 16-этажного жилого дома на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.
По данным ведомства, возгорание началось в коммерческом помещении на первом этаже здания. Для ликвидации пожара на место направили 19 специалистов и четыре единицы техники. Информация о наличии пострадавших пока не поступала. В настоящий момент точная причина и все обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что пожар в детской больнице в Подольске полностью ликвидировали. Из здания медучреждения на улице Кирова эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей, двое из которых находились в реанимации.
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