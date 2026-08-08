Россиянин решил прыгнуть в пруд и погиб
27-летний житель Дагестана не выжил после того, как решил прыгнуть в пруд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
Трагедия произошла 8 августа на территории зоны отдыха в городе Кизляре. Молодой человек неудачно прыгнул в пруд с береговой линии и получил тяжелые травы. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось.
Правоохранители предполагают, что парень проигнорировал предупреждения о мелководье. В настоящее время в ведомстве проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в городе Чите Забайкальского края два подростка утонули во время купания в необорудованном для этого месте. Юноши находились в воде, когда один из них начал тонуть. Второй бросился ему на помощь, однако не смог спасти и погиб сам.
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