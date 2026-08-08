Россиянин решил прыгнуть в пруд и погиб

08 августа 2026, 23:50

Мужчина погиб после неудачного прыжка в пруд в Кизляре

Фото: iStock/Олег Копьёв

27-летний житель Дагестана не выжил после того, как решил прыгнуть в пруд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.