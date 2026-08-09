Появились подробности о пожаре в детской больнице в Подольске

09 августа 2026, 00:04

В Подольске потушили пожар в детской больнице

Фото: iStock/Reinhard Krull

Пожар в детской больнице в Подольске полностью ликвидировали. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.