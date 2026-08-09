Появились подробности о пожаре в детской больнице в Подольске
Пожар в детской больнице в Подольске полностью ликвидировали. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города, возгорание началось в кладовой. Из медицинского учреждения эвакуировали 12 детей и 11 сотрудников.
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подтвердил в своем телеграм-канале, что огонь потушен, а пациенты и персонал оперативно доставлены в безопасное место.
Напомним, пожар произошел вечером 8 августа в трехэтажном кирпичном здании на улице Кирова. Спасатели вывели из помещений 26 человек, в том числе 12 детей, двое из которых находились в реанимации. В ликвидации возгорания задействовали 40 пожарных и 16 единиц техники.
Читайте также: