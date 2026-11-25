Свечение наблюдалось на новом куполе камчатского вулкана Шивелуч — фото
На новом куполе вулкана Шивелуч на Камчатке наблюдалось свечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Абсолютная высота Шивелуча составляет 3283 метра, а лавовый купол поднимается примерно на 2500 метров. Вулкан расположен на севере полуострова в пределах Восточного хребта и считается самым северным действующим вулканом региона.
Уточняется, что свечение зафиксировали в ночь на среду. Специалисты связывают его с продолжением роста купола. В материале подчеркивается, что извержение вулкана продолжается и сопровождается парогазовой активностью. В любой момент возможны выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря.
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