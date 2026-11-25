25 ноября 2026, 05:08

На камчатском вулкане Шивелуч в ночь на среду загорелся новый купол

Фото: iStock/geyzer

На новом куполе вулкана Шивелуч на Камчатке наблюдалось свечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.