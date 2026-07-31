Московский зоопарк изменит время работы с 1 августа
Московский зоопарк с 1 августа переходит на новый график работы — время его посещения сократится на час. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Зверинец будет открыт с 07:30 до 21:00, при этом проход в зоосад станет недоступен в 20:00. Для гостей работают три основных входа: возле Детского зоопарка и метро «Баррикадная» на Большой Грузинской улице.
Дополнительные входы будут открыты в будни с 10:00 до 19:00, в выходные и праздники — с 09:00 до 19:00. Они находятся возле вольера серых волков, рядом с большими пандами, около пешеходного перехода, где есть мост со Старой на Новую территорию, а также со стороны Детского зоопарка через Московский планетарий.
Ранее гендиректор зверинца Светлана Акулова рассказала о характере панды Катюши.
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