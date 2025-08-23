Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности страны
Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко за его вклад в развитие атомной промышленности страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что решение о создании государственной корпорации «Росатом» задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли в XXI веке.
«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владиленович (Кириенко) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.Ранее сообщалось, что Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов полномочиями по полному запрету вейпов.