Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности страны

23 августа 2025, 01:32

Сергей Кириенко (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко за его вклад в развитие атомной промышленности страны. Об этом сообщает РИА Новости.





Путин подчеркнул, что решение о создании государственной корпорации «Росатом» задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли в XXI веке.





«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владиленович (Кириенко) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.