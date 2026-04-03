«Снег отменили»: Москвичам пообещали дождь на предстоящих выходных

03 апреля 2026, 12:18

«Яндекс Погода»: В выходные в Москве ожидается дождь

Фото: iStock/Oleg Elkov

В предстоящие выходные в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, также возможны осадки в виде дождя. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





По их прогнозу, в субботу, 4 апреля, будет облачно, а к вечеру пойдет дождь. Днем ожидается до +14 °C, а ночью похолодает до +7 °C. В воскресенье дождь будет идти в течение дня. Днем будет до +8 °C, а ночью — около +4 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».

«Температура останется выше климатической нормы, но уже всего лишь на пару градусов. Дискомфорт погоде придаст довольно плотный ветер — 6—11 м/с», — добавила синоптик.