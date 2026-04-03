«Снег отменили»: Москвичам пообещали дождь на предстоящих выходных
«Яндекс Погода»: В выходные в Москве ожидается дождь
В предстоящие выходные в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, также возможны осадки в виде дождя. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
По их прогнозу, в субботу, 4 апреля, будет облачно, а к вечеру пойдет дождь. Днем ожидается до +14 °C, а ночью похолодает до +7 °C. В воскресенье дождь будет идти в течение дня. Днем будет до +8 °C, а ночью — около +4 °C.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».
Тем временем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что в субботу по области температура поднимется до +16 °C. А в воскресенье Москва окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет облачной и с осадками.
«Температура останется выше климатической нормы, но уже всего лишь на пару градусов. Дискомфорт погоде придаст довольно плотный ветер — 6—11 м/с», — добавила синоптик.
По ее словам, из-за ветра в воскресенье будет казаться, что стало значительно холоднее, чем в предыдущие дни первой недели апреля, заключила Позднякова.