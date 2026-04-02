Синоптик оценил вероятность снега в Москве в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: Если снег и выпадет, то он быстро растает
На следующей неделе в столичном регионе прогнозируется похолодание, при этом не исключено, что пойдет мокрый снег. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в ночное время будут заморозки, однако не в Москве, а в отдельных районах Московской области.
«Снег, если и будет, то он совершенно непродолжительный и мокрый. В ночные и утренние часы в понедельник и во вторник. И самое главное, что этот снег не ляжет (надолго. — RT). Если он и будет, вероятность чего не является стопроцентной», — отметил Шувалов в разговоре с RT.
Он добавил, что если снег и выпадет, то он быстро растает и пролежит не более трех часов.
Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил предстоящее понижение температуры в Москве возвратным похолоданием, которое сравнил с «бабьим летом».