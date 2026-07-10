Москвичам пообещали дожди на предстоящих выходных

10 июля 2026, 16:18

«Яндекс Погода»: в Москве ожидаются дождливые выходные

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В столичном регионе на предстоящих выходных днях ожидается пасмурная погода с дождями, при этом температура воздуха составит порядка +25 °C. Такой прогноз сделали аналитики сервиса «Яндекс Погода».





Так, в субботу будет облачно, будет идти дождь. Дневная температура составит около +25 °C, а ночью столбики термометров опустятся до +20 °C. В воскресенье погода будет аналогичной. В дневное время ожидается до +23 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — уточнили аналитики специально для «Известий».

«В понедельник ожидаются сильные дожди, температура днем составит +19...+24 °C. Во вторник будет облачно, пройдёт небольшой дождь, температура — +21...+26 °C. В среду много прояснений, но без дождя не обойдется. Днем температура составит +22...+27 °C, а в четверг — до +29 °C», — отметил специалист.