Москвичам пообещали солнечные и жаркие выходные

17 июля 2026, 13:32

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве установится солнечная и теплая погода

Фото: iStock/lamyai

В столичном регионе на предстоящих выходных ожидается солнечная и теплая погода без дождей. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».





Так, в субботу, 18 июля, будет солнечно. Днем воздух прогреется до +24 °C. Уже в воскресенье в регион придет летняя жара до +27 °C. В вечернее время температура опустится до +25 °C, а ночью столбики термометров покажут порядка +19 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 °С в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.

«Вслед за прохладной ночью погода пойдет на поправку, рост влияния антициклона приведет к тому, что температура будет повышаться. Уже завтра, в субботу, воздух прогреется до +23...+25 °C, в воскресенье — до +26...+28 °C», — уточнил синоптик.