Москвичам пообещали теплые выходные

21 августа 2026, 13:11

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается теплая, но пасмурная погода

Фото: iStock/Nataliy Kl

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшими дождями. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





Суббота будет пасмурной. Пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается до +22 °C, ночью температура опустится до +20 °C. В воскресенье эти погодные условия сохранятся.





«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на один-два градуса в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.

«Будет хорошая теплая погода с дневной температурой до +22...+24 °C. Утром тоже достаточно тепло. Но все-таки практически ежедневно в выходные ожидается дождь», — отметил специалист.