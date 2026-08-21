Москвичам пообещали теплые выходные
«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается теплая, но пасмурная погода
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшими дождями. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
Суббота будет пасмурной. Пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается до +22 °C, ночью температура опустится до +20 °C. В воскресенье эти погодные условия сохранятся.
«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на один-два градуса в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил в беседе с RT, что в выходные погода в Москве и Подмосковье будет типичной для второй половины последнего летнего месяца.
«Будет хорошая теплая погода с дневной температурой до +22...+24 °C. Утром тоже достаточно тепло. Но все-таки практически ежедневно в выходные ожидается дождь», — отметил специалист.
Шувалов уточнил, что в субботу осадки пройдут после полудня, а в воскресенье они ожидаются в утреннее время. При этом существенного ветра не будет.