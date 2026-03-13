Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду на предстоящих выходных

13 марта 2026, 10:46

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве будет тепло и солнечно

Фото: iStock/Tverdohlib

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается теплая солнечная погода, а воздух прогреется до +11 °C. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





Так, утром в субботу, 14 марта, температура составит +4 °C, днем потеплеет до +11 °C, будет солнечно. Вечером ожидается +7 °C, а ночью — до +2 °C. 15 марта в дневное время прогнозируется до +9 °C, вечером будет +5 градусов, а в ночные часы похолодает до -1 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на один-два градуса. Погодные условия будут аналогичны столичным», — отметили аналитики в разговоре с «Известиями».

«Я считаю, что мы сегодня побьём рекорд температуры, потому что у нас в прогнозе +11…+13 °C. А максимальная температура ранее наблюдалась в 2002 году — +11,5 °C. Такая хорошая солнечная погода сохранится и в выходные дни», — уточнила синоптик.