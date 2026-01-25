В Совфеде выступили с идеей создать российский аналог «Диснейленда»
Сенатор Гибатдинов предложил создать в России сеть парков «Чебурляндия»
В Совете Федерации предложили создать в России сеть тематических парков развлечений. Подробности сообщает Telegram-канал «Расстрига».
Инициатива принадлежит сенатору Айрату Гибатдинову. Условное название проекта — «Чебурляндия». Сенатор считает, что такие парки могут включать аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления и мультимедийные форматы.
«Это был бы инструмент культурной политики и мягкой силы, формирующий у детей позитивную идентичность через родных, знакомых героев», — отметил политик.Основой для этого проекта должны стать образы популярных отечественных персонажей, таких как Чебурашка, Крокодил Гена, герои «Простоквашино», «Ну, погоди!», а также Винни-Пух и Карлсон.
