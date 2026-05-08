Москвичам рассказали о погоде на предстоящие праздничные дни

08 мая 2026, 11:11

«Яндекс Погода»: В выходные в Москве ожидается +15 °C

В столичном регионе на предстоящих майских праздниках ожидается преимущественно пасмурная погода с температурой до +15 °C. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс Погоды».





В субботу, 9 мая, в Москве будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +15 °C. В воскресенье температура в течение дня будет колебаться в районе +10…+15 °C, а вечером возможен дождь. В понедельник, 11 мая, погода будеттакой же.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — приводят «Известия» прогноз синоптиков.

«Самая холодная погода ожидается в Мурманске. Там 9 Мая без осадков, но температура воздуха днём составит +8...+9 °C. В это же время в Волгограде будет до +28 °C и, вероятно, обойдется также без осадков», — уточнил эксперт.