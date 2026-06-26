Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных
«Яндекс Погода»: на выходных в Москве пройдет дождь
В столичном регионе на выходных будет облачно, воздух прогреется до +23 °C. Об этом рассказали синоптики сервиса «Яндекс Погода».
Так, в субботу в Москве днем столбики термометров покажут около +20 °C, пройдет дождь. Ночью похолодает до +15 °C. В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +23 °C, а ночью температура опустится до +17 °C.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT, что после прохладного периода в столичном регионе повышение температуры начнется уже в воскресенье, 28 июня. В этот день ожидается +23...+25 °C в дневные часы.
«Это будет только начало дальнейшего повышения температуры. В понедельник уже ждём +25...+27 °C, а во вторник и 1 июля, в среду, — до +28...+30 °C в столице», — уточнил специалист.
Он добавил, что после выходных в Москве и Подмосковье также могут пройти небольшие дожди. Жаркая погода сохранится до конца следующей рабочей недели.