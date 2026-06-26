Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

26 июня 2026, 15:49

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве пройдет дождь

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В столичном регионе на выходных будет облачно, воздух прогреется до +23 °C. Об этом рассказали синоптики сервиса «Яндекс Погода».





Так, в субботу в Москве днем столбики термометров покажут около +20 °C, пройдет дождь. Ночью похолодает до +15 °C. В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +23 °C, а ночью температура опустится до +17 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.

«Это будет только начало дальнейшего повышения температуры. В понедельник уже ждём +25...+27 °C, а во вторник и 1 июля, в среду, — до +28...+30 °C в столице», — уточнил специалист.