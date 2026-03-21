Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Прогноз погоды на следующую неделю в московском регионе озвучила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее слова приводит РИА Новости.
По словам синоптика, в целом ожидается потепление. Дневная температура будет держаться в пределах 6–13 °C. Благоприятные климатические условия будут преобладать на протяжении всей следующей недели, отметила специалист.
Однако характер погоды изменится ближе к концу периода. Как уточнила Паршина, 26–27 марта (четверг и пятница) в столичном регионе возможны небольшие дожди. Осадки, согласно прогнозу, пройдут местами.
Ранее мы пообщались с главным специалистом информационного агентства «Метеоновости» Татьяной Поздняковой и узнали, какая погода установится в московском регионе в ближайшее время.
Читайте также: