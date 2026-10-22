Москвичей предупредили о дождях в конце рабочей недели

22 октября 2026, 10:44

В пятницу в столице ожидается до +12 градусов, а в выходные потеплеет до +13

Фото: istockphoto / chris-mueller

Вечером в четверг, 22 октября, и в ночь на пятницу в столичном регионе возможны осадки. Дожди ожидаются также утром и в первой половине дня пятницы, однако сильными они не будут. В основном прогнозируют морось.