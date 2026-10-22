Москвичей предупредили о дождях в конце рабочей недели
Вечером в четверг, 22 октября, и в ночь на пятницу в столичном регионе возможны осадки. Дожди ожидаются также утром и в первой половине дня пятницы, однако сильными они не будут. В основном прогнозируют морось.
Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, осадки вероятны прежде всего на юге Московской области, но на температуру воздуха они существенно не повлияют.
Днём в пятницу, 23 октября, в Москве ожидается от +10 до +12 градусов. В субботу, при переменной облачности, воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ночью с пятницы по воскресенье температура составит +4…+6 градусов.
Ветер сохранит юго-восточное направление и скорость 4–9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 мм ртутного столба, отметил синоптик.
Ранее россиянам рассказали, когда лучше менять летние шины на зимние. Специалисты рекомендуют переходить на зимнюю резину, когда температура опускается ниже +5 градусов.
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