Москвичей предупредили о дождях в субботу

10 апреля 2026, 13:45

«Яндекс Погода»: в субботу москвичей ожидают дожди

В субботу, 11 апреля, в столичном регионе пройдут дожди, а в воскресенье погода начнет улучшаться. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





По их прогнозу, в субботу будет пасмурно и дождливо. Днем будет +7 °C, а ночью температура опустится до +5 °C. В воскресенье во второй половине дня ожидается прояснение, осадков не будет. Днем воздух прогреется до +11 °C, а ночью похолодает до +6 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — сообщили синоптики «Известиям».

«В воскресенье осадки уже маловероятны. И +11...+13 °C в дневные часы. То есть светлый праздник Пасхи будем встречать при хорошей погоде», — заключил Шувалов.