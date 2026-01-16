Москвичей предупредили о морозах до –17 °С на выходных

16 января 2026, 12:53

«Яндекс Погода»: в субботу будет морозная погода с прояснениями

Фото: iStock/VvoeVale

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается серьезное похолодание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





По их прогнозу, в субботу днем в Москве столбики термометров покажут -13…-15 °С, к вечеру температура опустится до -16 °С, а ночью – до -17 °С. К полудню выглянет солнце.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около -13… –15 °С. Однако в некоторых населенных пунктах, вроде Подольска, Видного и Домодедово, возможны более низкие температурные значения к вечеру — до -20 °С», — уточнили синоптики.

«В ночь на воскресенье погода будет практически в тех же пределах, что и в субботу. Хотя немного похолодает в северо-западных районах — до -15…-13 °С. В Москве можно ожидать -16…-14 °С, в южных районах — опять до -20 °С», — уточнил эксперт.