Москвичей предупредили о надвигающемся тумане
Туман ухудшит видимость в Москве и области с вечера 20 ноября до утра 21 ноября
В Московском регионе ввели «жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.
«Жёлтый» уровень опасности в столице и области действует 12 часов.
«Туман. Период предупреждения с 21:00 20 ноября до 09:00 21 ноября. Ночью и утром 21 ноября местами ожидается туман, ухудшение видимости», — говорится в сообщении Гидрометцентра.21 ноября в Москве синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а днем достигнет +4.
Ранее жителей столицы предупредили, что регион накроет волна холода со снегом и гололедицей. При этом в Московской области появятся первые элементы метеорологической зимы.