Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди и придёт тепло

29 мая 2026, 18:43

Синоптик Позднякова: с 3 июня в Москве установится тёплая погода без осадков

С 3 июня в Москве прекратятся дожди и установится тёплая погода. Однако до этой даты жителей столицы ожидают кратковременные осадки. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В беседе с NEWS.ru синоптик заявила, что 31 мая атмосферное давление будет чуть выше нормы, а погода покажет прояснения. Ночью осадков не ожидается, днём возможны кратковременные дожди.

«1–2 июня в столичном регионе ещё возможны осадки. Потом атмосферное давление вырастет, и погоду будет определять либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Поэтому 3 июня температурный фон в регионе выйдет на норму. Минимальная температура будет в пределах +8–13 градусов, дневная температура составит +17–22 градуса. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернётся в столицу», — подчеркнула Позднякова.