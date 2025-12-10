Подрядчик на Сахалине получил десять лет за строительный обман на 46 миллионов рублей
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор местному предпринимателю. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
В период с 2020 по 2023 год подсудимый, заключая договоры на строительство восьми частных домов, умышленно не выполнил свои обязательства. Он создавал видимость работ, но так и не завершил объекты, несмотря на полную оплату со стороны заказчиков.
Среди обманутых клиентов — многодетные семьи и родители детей-инвалидов. Общий материальный ущерб превысил 46 миллионов рублей.
В ходе следствия предпринимателю удалось частично возместить ущерб только двум потерпевшим, которым он вернул 190 тысяч рублей. Для обеспечения остальных выплат суд наложил арест на его денежные средства и квартиру.
Учитывая высокую общественную опасность преступления и причинённый крупный вред, суд назначил обманщику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
