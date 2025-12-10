Подрядчик на Сахалине получил десять лет за строительный обман на 46 миллионов рублей

10 декабря 2025, 05:02

На Сахалине застройщика осудили на десять лет за обман клиентов на 46 миллионов рублей

Фото: iStock/Atstock Productions

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор местному предпринимателю. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.





В период с 2020 по 2023 год подсудимый, заключая договоры на строительство восьми частных домов, умышленно не выполнил свои обязательства. Он создавал видимость работ, но так и не завершил объекты, несмотря на полную оплату со стороны заказчиков.



Среди обманутых клиентов — многодетные семьи и родители детей-инвалидов. Общий материальный ущерб превысил 46 миллионов рублей.



