Москвичей предупредили о штормовом ветре
В Москве в четверг, 16 июля, ожидается штормовой ветер. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе городского дептранса.
Согласно информации ведомства, скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Ввиду неблагоприятных погодных условий жителей столицы попросили держаться подальше от неустойчивых сооружений и деревьев.
Водителям посоветовали проявлять особую внимательность на мостах и эстакадах, где сила ветра возрастает. Им рекомендуется избегать резких перестроений, торможений и обгонов, а также выдерживать увеличенную дистанцию, особенно при приближении к фурам и грузовым машинам.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал москвичей не рассчитывать на комфортное лето. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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