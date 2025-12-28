Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Текст документа опубликовали на портале правовой информации.
Министерство строительства определит порядок этого взаимодействия. Этот же закон установит порядок оформления протоколов общих собраний собственников. Документы должны соответствовать требованиям Минстроя, и их обязаны подписать все избранные члены совета дома.
Общее собрание собственников может поручить председателю совета МКД работать с членами совета по своим полномочиям. Кроме того, закон отменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний. Вместо этого для них вводят процедуру независимой оценки квалификации.
Ранее стало известно, что ежедневная аудитория платформы MAX достигла 46,4 миллиона человек.
