Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

28 декабря 2025, 16:18

В России утвердили новые правила для УК и общих собраний собственников

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Текст документа опубликовали на портале правовой информации.