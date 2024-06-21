Москвичей предупредили об опасности сбора грибов и ягод в столице

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Москвичам не стоит собирать грибы, ягоды и орехи на территории столицы. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.
«Сейчас в Москве растут опята, подберезовики, подосиновики, коллибии, навозники, шампиньоны, дождевики, вешенки, сыроежки и многие другие грибы. Напомним, что собирать грибы, ягоды, орехи на территории города не рекомендуется», – сказал Кунафин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.
Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.
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Элина Позднякова