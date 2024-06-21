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Москвичей предупредили об опасности сбора грибов и ягод в столице

Департамент природопользования не рекомендует собирать грибы в Москве
21 июня 2024, 11:35
Фото: iStock/PIKSEL

Фото: iStock/PIKSEL

Москвичам не стоит собирать грибы, ягоды и орехи на территории столицы. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.
«Сейчас в Москве растут опята, подберезовики, подосиновики, коллибии, навозники, шампиньоны, дождевики, вешенки, сыроежки и многие другие грибы. Напомним, что собирать грибы, ягоды, орехи на территории города не рекомендуется», – сказал Кунафин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.



Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.

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Жители Подмосковья могут принять участие в марафоне «Земля спорта»
21 июня 2024, 11:21

Фото: istockphoto / Pavel1964

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации организует мероприятия Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
Марафон пройдёт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Марафон будет проходить в три этапа: муниципальный, региональный и финальный. Муниципальный и региональный этапы пройдут до 15 августа 2024 года, а финальный — в августе-сентябре 2024 года. Марафон представляет собой фестиваль спорта и здорового образа жизни. Жители сельских агломераций смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта, включая сдачу нормативов ГТО, силовой экстрим, волейбол, футбол и семейные спортивные мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе.

Основная цель проекта — вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом, поощрять активный и здоровый образ жизни, организация досуг жителей сельских территорий и создание условий для самореализации и развития спортивных направлений.

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В округе Коломна снесли полуразрушенное здание ДК
21 июня 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание дома культуры снесли в селе Дулебино городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание ДК находилось в центральной части села — на улице Григоровича. Рядом с воинским мемориалом и жилой застройкой. Одноэтажный кирпичный дом культуры общей площадью около 380 квадратных метров долгое время не эксплуатировался и пришёл в негодность. В здании не было крыши, некоторых окон и дверей. Администрация округа приняла решение ликвидировать авариную постройку», — говорится в сообщении.
Здание ДК снесли весной этого года. В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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На госпортале Подмосковья упростили одну из земельных услуг
21 июня 2024, 10:26

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Сервис автозаполнения данных подключили к онлайн-услуге по установлению соответствия вида разрешённого использования земельных участков на подмосковном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь после того, как заявитель укажет в электронной форме кадастровый номер земельного участка, данные о его категории, виде разрешённого использования, адресе и площади будут заполняться автоматически», — пояснила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что новый сервис также укажет, каких основных характеристик участка нет.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков.

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#московская область
#подмосковье
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Новую систему наружного освещения сделают в Клину
21 июня 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городе Клин-9 в г.о. Клин установят новое освещение в рамках проекта «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В городе Клин-9, около домов 5, 4, 3, 2, 1, 11, а также домов 6, 7, 8, 9, в рамках проекта «Светлый город» будет установлено наружное освещение.

На дворовой территории появятся 41 светильник и 41 опора для них. Протяженность системы освещения составит 1 221 метр.

«С 2017 года мы реализуем масштабный проект «Светлый город», инициированный губернатором. За это время мы уже многое сделали, но ещё остаётся много работы. Нам нужно осветить около 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2024 году в Московской области планируется установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, а также провести более 306 километров линий наружного освещения. По плану на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

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#подмосковье
#министерство благоустройства мо
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В подмосковной деревне Зарудня установят уличное освещение
21 июня 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Системы уличного освещения установят в деревне Зарудня городского круга Коломна, работы проведут в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На улицах Зарудни установят 36 уличных фонарей, на которых разместят 98 светильников», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что проект «Светлый город» по строительству и капремонту систем наружного освещения реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2017 года. В этом году на территории региона планируется установить свыше 4 тысяч опор освещения и около 10 тысяч светильников. В частности, новые системы освещения появятся в 36 дворах, на 22 общественных территориях и 158 улицах.

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#министерство благоустройства мо
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Загруженность подмосковных дорог утром 21 июня составила четыре балла
21 июня 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 июня, оценивается на четыре балла, при этом на одной федеральной трассе и семи шоссе есть сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при движении по направлению к Москве на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 904 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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#подмосковье
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Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу
Экс-глава Кировской области Белых, осужденный на 8 лет за взятки, вышел на свободу
21 июня 2024, 08:45

Фото: iStock/Максим Блинов

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.
«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал адвокат.

Напомним, в 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство.

Белых свою вину не признавал до последнего В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 48,2 миллиона рублей.

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#сизо
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Зеленский пытается получить энергию Солнца
Из-за проблем с электроэнергией Зеленский ищет способы получить энергию Солнца
21 июня 2024, 06:44

Фото: istock/egal

В связи с катастрофической ситуацией, связанной с крупной потерей генерации электроэнергии на Украине, президент страны Владимир Зеленский задумался над получением солнечной энергии. Он заявил об этом в своём видеообращении.
Зеленский рассказал, что поручил правительству «немедленно» представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.

«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», – сказал Зеленский.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. По его словам, на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.

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#украина
#электроэнергия
#солнце
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В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США
Kaspersky: Запрет ПО в США приведёт к развитию киберпреступности
21 июня 2024, 05:12

Фото: istock / M Stock

Запрет на применение в Соединённых Штатах программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» спровоцирует рост киберпреступности. Заявление пресс-службы компании приводит РИА Новости.
В компании считают, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, на которое теперь наложили ограничения.

«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в «Лаборатории Касперского».
Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».

Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».

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