Москвичей ждут погодные американские горки

26 июня 2026, 14:11

Синоптик Ильин: в Москву на предстоящей неделе придёт 30-градусная жара

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В столичном регионе на следующей неделе установится жаркая и солнечная погода без осадков. Такой прогноз НСН дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Специалист отметил, что в Москве завершается период похолодания — с выходных характер погоды начнёт меняться.



В субботу станет заметно теплее: столбики термометров покажут +21…+23 градуса, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье температура повысится до +23…+25 градусов, осадков не ожидается.

«Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой без осадков. Достаточно солнечно будет, и максимальное значение температуры будут достигать +25…+30 градусов», — добавил Ильин.