Москвичей ждут погодные американские горки
Синоптик Ильин: в Москву на предстоящей неделе придёт 30-градусная жара
В столичном регионе на следующей неделе установится жаркая и солнечная погода без осадков. Такой прогноз НСН дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что в Москве завершается период похолодания — с выходных характер погоды начнёт меняться.
В субботу станет заметно теплее: столбики термометров покажут +21…+23 градуса, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье температура повысится до +23…+25 градусов, осадков не ожидается.
«Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой без осадков. Достаточно солнечно будет, и максимальное значение температуры будут достигать +25…+30 градусов», — добавил Ильин.Однако, по словам сипонтика, 1 июля приблизится холодный атмосферный фронт. 2 июля температура не поднимется выше +21…+26 градусов. Ночные показатели составят +12…+17 градусов, а в центре региона воздух прогреется максимум до +18…+20 градусов.