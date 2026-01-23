Москвичи продают автографы и известных личностей за десятки миллионов рублей
В Москве на специализированных площадках и у частных коллекционеров появились в продаже автографы и личные вещи известных исторических и политических деятелей. Стоимость лотов варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», самым дорогим предложением стал автограф Петра I — его цена достигает 10 миллионов рублей. Подпись Карла Маркса оценивается в 5,5 миллиона рублей, Наполеона Бонапарта — в 2,1 миллиона. Среди наиболее доступных лотов — трёхрублёвая купюра с автографом Владимира Жириновского, которую продают за пять тысяч рублей. По словам владельца, подпись он получил на одном из митингов в 1990-х годах.
Также в продаже представлена футболка с автографом Пеле за 100 тысяч рублей и красная кепка с надписью «Keep America Great», подписанная Дональдом Трампом, стоимостью 240 тысяч рублей.
Необычным и самым дорогим предметом в подборке оказался подарок первому президенту России Борису Ельцину на его 50-летие от работников Белоярской АЭС. Композиция из камня с вкраплениями в виде границ Свердловской области оценена более чем в 22 миллиона рублей.
Среди редких и нестандартных предложений — банка кабачковой икры с автографом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По утверждению продавца, предмет побывал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Цена лота составляет почти 16 миллионов рублей. Также выставлен журнал Playboy 1969 года с автографом писателя Владимира Набокова — его стоимость оценивается в три миллиона рублей.