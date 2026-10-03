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Москвичи смыли в унитаз кошачий наполнитель и поплатились

В многоэтажке Коммунарки сломался лифт из-за засоренной канализации
Фото: iStock/nito100

Жители поселка Коммунарка в Москве смыли посторонние предметы в унитаз. Теперь из-за проблем с канализацией они не могут пользоваться лифтом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».



Жильцы многоквартирного дома на проспекте Куприна пожаловались, что лифты сломались, и людям приходится подниматься на верхние этажи пешком. По их словам, причиной стала авария на канализации из-за засора труб. При их прочистке специалисты нашли тряпки, подгузники, пакеты, салфетки и даже кошачий наполнитель.

«Все это не предназначено для смыва в унитаз», — отметил местный житель.
Сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии, в том числе убирают воду из шахт лифта.

Ранее сообщалось, что житель поселка Томилино в Люберцах решил самостоятельно заменить газовый водонагреватель в квартире и оставил дом без газа.
Лидия Пономарева

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