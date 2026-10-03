Москвичи смыли в унитаз кошачий наполнитель и поплатились
В многоэтажке Коммунарки сломался лифт из-за засоренной канализации
Жители поселка Коммунарка в Москве смыли посторонние предметы в унитаз. Теперь из-за проблем с канализацией они не могут пользоваться лифтом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Жильцы многоквартирного дома на проспекте Куприна пожаловались, что лифты сломались, и людям приходится подниматься на верхние этажи пешком. По их словам, причиной стала авария на канализации из-за засора труб. При их прочистке специалисты нашли тряпки, подгузники, пакеты, салфетки и даже кошачий наполнитель.
«Все это не предназначено для смыва в унитаз», — отметил местный житель.Сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии, в том числе убирают воду из шахт лифта.
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