Москвичи смыли в унитаз кошачий наполнитель и поплатились

03 октября 2026, 18:34

В многоэтажке Коммунарки сломался лифт из-за засоренной канализации

Фото: iStock/nito100

Жители поселка Коммунарка в Москве смыли посторонние предметы в унитаз. Теперь из-за проблем с канализацией они не могут пользоваться лифтом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».





Жильцы многоквартирного дома на проспекте Куприна пожаловались, что лифты сломались, и людям приходится подниматься на верхние этажи пешком. По их словам, причиной стала авария на канализации из-за засора труб. При их прочистке специалисты нашли тряпки, подгузники, пакеты, салфетки и даже кошачий наполнитель.

«Все это не предназначено для смыва в унитаз», — отметил местный житель.