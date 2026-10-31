Москвичка показала интимные фото в суде и поплатилась
Жительница Москвы заплатит компенсацию за то, что продемонстрировала в суде личные фотографии бывшего мужа. Об этом сообщает издание MK.RU.
Уточняется, что все произошло в Савеловском районном суде столицы, где бывшие супруги делили имущество. Мужчина добивался права проживать в одной квартире вместе с бывшей женой и их общей дочерью. Жилье практически полностью принадлежало ему, однако незадолго до разбирательства он не выдержал соседства с экс-возлюбленной и переехал на съемную квартиру.
В ходе одного из заседаний адвокат женщины решил использовать против совместного проживания необычный довод — он представил суду интимные снимки мужчины. Тот в ответ подал иск о защите чести и достоинства. Суд встал на сторону истца и обязал москвичку выплатить 100 тысяч рублей компенсации. При этом претензии к адвокату отклонили: защитник лишь выполнял поручение своей доверительницы.
Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ей начали угрожать сгенерированными интимными фотографиями из-за просрочки по кредитам.
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