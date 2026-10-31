Москвичка показала интимные фото в суде и поплатилась

31 октября 2026, 16:16

Москвичка заплатит 100 тысяч рублей за интимные фото мужа, показанные в суде

Фото: iStock/AMilkin

Жительница Москвы заплатит компенсацию за то, что продемонстрировала в суде личные фотографии бывшего мужа. Об этом сообщает издание MK.RU.