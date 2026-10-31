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В Ростове двое подростков на машине протаранили четыре автомобиля и скрылись

Фото: iStock/Apriori1

Двое подростков на машине врезались в четыре припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



Авария произошла утром 31 октября в микрорайоне Суворовский. Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом, автомобиль протаранил один за другим стоявшие во дворе машины. После ДТП из салона выскочили двое молодых людей и скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 16-летнего подростка задержали за ДТП с залетевшей на забор машиной. Учащийся одного из местных колледжей решил прокатиться вместе с 17-летним другом, но попал в аварию на Лесопарковой улице. Как видно на кадрах, опубликованных ведомством, автомобиль оказался на заборе колесами вверх, а само ограждение накренилось.

До этого в Ростовской области погиб подросток при столкновении питбайка со стеной дома.

Лидия Пономарева

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