В Ростове двое подростков на машине протаранили четыре автомобиля и скрылись
Двое подростков на машине врезались в четыре припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Авария произошла утром 31 октября в микрорайоне Суворовский. Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом, автомобиль протаранил один за другим стоявшие во дворе машины. После ДТП из салона выскочили двое молодых людей и скрылись с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 16-летнего подростка задержали за ДТП с залетевшей на забор машиной. Учащийся одного из местных колледжей решил прокатиться вместе с 17-летним другом, но попал в аварию на Лесопарковой улице. Как видно на кадрах, опубликованных ведомством, автомобиль оказался на заборе колесами вверх, а само ограждение накренилось.
До этого в Ростовской области погиб подросток при столкновении питбайка со стеной дома.
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